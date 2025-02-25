Акции «ВСМПО-Ависма» взлетели после слухов о планах Boeing закупать титан

Капитализация компании «ВСМПО-Ависма» увеличилась на 30% за неделю, достигнув 467,86 млрд руб. Как сообщает «Ъ», это произошло на фоне информации, что корпорация Boeing может вернуться к закупкам российского титана. По итогам торгов 21 февраля акции «ВСМПО-Ависма» подорожали до 40,5 тыс. руб. за бумагу, а в моменте стоимость превышала 42 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До начала военных действий на Украине в 2022 году «ВСМПО-Ависма» обеспечивала около 30% мирового рынка авиационного титана, а доля титана из России в потреблении Boeing и Airbus оценивалась в 40–60%. Эксперты отмечают, что иностранные производители титана в основном заинтересованы в поставках полуфабрикатов, в то время как «ВСМПО-Ависма» предлагает широкий ассортимент продукции, включая титановую губку и комплектующие.

«ВСМПО-Ависма» территориально расположена на двух производственных площадках: в Верхней Салде (Свердловская область) и в Березниках.