Свердловские депутаты отклонили законопроект о выплатах «детям войны»

Депутаты заксобрания Свердловской области отклонили законопроект о ежемесячной выплате в 1 тыс. руб. людям, которые родились в период с 1928 по 1945 год и являлись гражданами СССР в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и войны с Японией. С законодательной инициативой выступили КПРФ и партия «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, в Свердловской области проживают 13 784 «детей войны», однако на них не распространяются меры социальный поддержки, направленные на ветеранов труда, детей погибших в годы ВОВ, ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших узников концлагерей и гетто в период Второй мировой войны. «Законопроектом предусмотрена мера социальной поддержки детям войны — ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. руб.»,— говорится в документе. Отмечается, что на выплаты «детям войны» в 2025 году в случае принятия законопроекта предполагалось направить 165,4 млн руб. из областного бюджета.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») отметил, что законопроект, в случае принятия, поставит граждан «в неравное положение». «Если ребенок родился в 1926 году или в 1927 году, тоже пережил ВОВ несовершеннолетним, он уже не считается ребенком войны? На этот вопрос мы не услышали ответа»,— пояснил депутат. Господин Погудин добавил, что определение требований к статусу «детей войны» и установление базового уровня их социальной обеспеченности относятся к вопросам федерального уровня, в связи с чем рекомендовал парламентариям отклонить законопроект.

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовал 31 депутат, выступили «против» — девять, воздержались — двое, не голосовал — двое.

Василий Алексеев