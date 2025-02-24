Кабмин официально переименовал человека, смертельно ранившего на дуэли Пушкина

Правительство РФ внесло изменения в собственное постановление № 527 от 10 июля 2001 года. Речь идет о наименовании исторического места дуэли русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на Черной речке в Санкт-Петербурге. Документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина вечером 24 февраля опубликовали на официальном сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место дуэли А.С. Пушкина и Ж. Ш. Дантеса на Чёрной речке

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Место дуэли А.С. Пушкина и Ж. Ш. Дантеса на Чёрной речке

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«В графе "Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры [...] место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э." заменить словами "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш."»,— говорится в тексте постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменения в постановление № 527 от 10 июля 2001 года

Изменения в постановление № 527 от 10 июля 2001 года



Напомним, ранее на ошибку в документации по поводу личности человека, смертельно ранившего Пушкина на дуэли (на самом деле — Жорж-Шарль Дантес.—«Ъ-СПб») обратила внимание петербургский юрист Юлия Коновалова. Она предположила, что имя оппонента русского поэта в Минкульте РФ могли спутать с героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмоном Дантесом. Госпожа Коновалова пыталась добиться исправления этого казуса в течение почти двух лет, но постоянно сталкивалась с бюрократическими препонами. После того, как на ошибку обратили внимание СМИ, историей заинтересовались в Госдуме РФ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Он вам не Эдмон».

Андрей Цедрик