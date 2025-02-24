Рейс из Сочи в Москву задержали на четыре часа

Рейс Сочи — Москва задержали на четыре часа из-за потенциальной технической неисправности и погодных условий. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самолет должен был вылететь в 16:40 по московскому времени. Первой причиной задержки рейса стала техническая неисправность, которую экипаж мог устранить самостоятельно. Дальнейшее ожидание вылета произошло из-за погодных условий и увеличенного времени наземного обслуживания, которое связано с проведением противообледенительной обработки.

Пассажиры, находящиеся на борту, сообщали в соцсетях, что более трех часов провели в обесточенном самолете без еды и воды. Изначально время вылета перенесли на 18:57. В 20:35 воздушное судно покинуло аэропорт.

Алина Зорина