Спасатели продолжают поиск пропавших туристов в горах Сочи

Объединенная группа спасателей продолжает поиск пропавших лыжников в горах Сочи после схода лавины. Путь к пострадавшим осложняют погодные условия, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Специалисты спасательных служб МЧС России, Кубань-СПАС и «Роза Хутор» идут пешком к двум сноубордистам. Мужчины находятся довольно далеко от оборудованных трасс горнолыжного курорта, и добраться до них непросто из-за сложного рельефа и высокой лавинной опасности. Известно, что туристы являются жителями Краснодарского края. О пропавшем лыжнике информации нет.

Ранее три туриста попали под лавину в горах Сочи, двое из них сумели передать свои координаты спасателям. По словам одного из очевидцев, пропавшего лыжника могло снести снежной массой.

Алина Зорина