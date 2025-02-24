Спасатели продолжают поиск пропавших туристов в горах Сочи
Объединенная группа спасателей продолжает поиск пропавших лыжников в горах Сочи после схода лавины. Путь к пострадавшим осложняют погодные условия, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Специалисты спасательных служб МЧС России, Кубань-СПАС и «Роза Хутор» идут пешком к двум сноубордистам. Мужчины находятся довольно далеко от оборудованных трасс горнолыжного курорта, и добраться до них непросто из-за сложного рельефа и высокой лавинной опасности. Известно, что туристы являются жителями Краснодарского края. О пропавшем лыжнике информации нет.
Ранее три туриста попали под лавину в горах Сочи, двое из них сумели передать свои координаты спасателям. По словам одного из очевидцев, пропавшего лыжника могло снести снежной массой.