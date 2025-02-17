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За неделю в Черноземье произошло 144 пожара, погибли шесть человек

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 144 пожара, в результате которых погибли шесть человек, еще как минимум двое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Воронежской области за неделю произошло 39 пожаров. Четыре человека погибли, о пострадавших не сообщалось. Подразделения МЧС России 11 раз реагировали на дорожные происшествия.

В Белгородской области ликвидировали 38 возгораний, из которых 15 произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России десять раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боезапас времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 24 пожара. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России более 100 раз выезжали на вызовы по тревоге и 30 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 23 пожара. В Липецке в результате возгорания в гараже погиб 70-летний мужчина. Из-за пожара в СНТ «Цементник» погиб 13-летний ребенок и пострадали двое взрослых. Также в ходе еще одного возгорания в Липецке пострадал 49-летний мужчина. Подразделения МЧС России четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали семь пожаров. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России отреагировали на пять дорожных происшествий.

В Орловской области зарегистрировали 13 возгораний. Погибших и эвакуированных на пожарах не зафиксировано. Подразделения МЧС России 45 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

Со 2 по 10 февраля в Черноземье произошло 103 пожара, в результате которых погибли девять человек, еще как минимум четверо пострадали.

Егор Якимов

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