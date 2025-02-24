В Самаре приостановлена деятельность комиссионки, выдававшей микрозаймы

На территории Промышленного района Самары индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей товаров, бывших в употреблении, выдавал гражданам краткосрочные займы под залог ювелирных изделий. По сути, он осуществлял завуалированную деятельность ломбарда, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году коммерсант уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов». Ему назначались штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей, однако он не продолжил заниматься тем же.

На этот раз в отношении предпринимателя было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ «Повторное совершение незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов».

Промышленный районный суд признал гражданина виновным и приостановил его деятельность.

Алексей Алексеев