Нижегородцы вложили в программу долгосрочных сбережений 3,2 млрд рублей

Нижегородцы в 2024 году заключили более 100 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Волго-Вятского управления ЦБ РФ, общий объем взносов нижегородцев по программе за год превысил 3,2 млрд руб.

В Приволжском федеральном округе за год заключено более 771,7 тыс. договоров по ПДС, общая сумма взносов по ним составила около 23,8 млрд руб.

Как писал «Ъ», ПДС действует в России с 1 января 2024 года. Этот сберегательный продукт позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии или сформировать капитал на покупку жилья или обучение детей.

По итогам 2024 года достичь целей, поставленных президентом РФ перед запуском ПДС (привлечь в нее 250 млрд руб.) не удалось. Этому помешали высокие ставки по вкладам и долгая доработка условий программы. Всего за прошлый год финансовые организации пол ПДС привлекли по 216 млрд руб.

Андрей Репин