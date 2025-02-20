В Ростовскую область импортировали фисташки из Индии

С начала текущего года на территорию Ростовской области поступило 100 тонн фисташек из Индии на склады временного хранения в Батайске и Новошахтинске. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продукция ввезена в соответствии всем нормам карантина растений. После завершения всех контрольных мероприятий орехи были выпущены в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в феврале на территорию Ростовской области поступило более 400 тонн импортного табачного сырья, которое прибыло на склад временного хранения в г. Батайск.

Снежана Стодольская