Школы Ставрополя до 28 февраля перейдут на дистанционный формат обучения

В столице Ставропольского края с 25 по 28 февраля школы перейдут на дистанционный формат обучения из-за аномального холода. Такое решение было принято на очередном рабочем заседании городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«У школ края есть все технические возможности для дистанционного обучения и методическое сопровождение»,— доложила министр образования края Мария Смагина.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп до понедельника. В свою очередь мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, что решение о посещении детского сада родители могут принять самостоятельно.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рекомендовал главам округов самостоятельно принимать решение об отмене занятий в школах и детских садах из-за погодных условий.

Николай Аксенов