Глава Ставрополья разрешил на время непогоды закрыть школы и детсады

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рекомендовал главам округов самостоятельно принимать решение об отмене занятий в школах и детских садах из-за погодных условий. Об этом он заявил на еженедельном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Несмотря на то, что на федеральных и региональных трассах проезд открыт, важно держать на особом контроле расчистку местных дорог и дворов. Погодные условия не должны ухудшать качество жизни земляков»,— разъяснил Владимир Владимиров.

По прогнозам синоптиков непогода продержится в регионе до конца недели. Сильные морозы и гололед уже стали причиной аварий на теплокоммунсетях и нескольких ДТП.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщил, что все школы Шпаковского округа завтра перейдут на дистант, а сегодня уже сократили время обучения второй смены.

Николай Аксенов