Хуснуллин заявил о планах достроить участок трассы М-12 до Тюмени в 2026 году

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируется достроить к концу 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Коллеги меня заверяют, что к концу 2026 года закончат этот участок. Сейчас необходимо опережающее финансирование. Будем искать для того, чтоб эта дорога была построена»,— заявил господин Хуснуллин по итогам инспекции строительства скоростной трассы М-12 «Восток». Марат Хуснуллин отметил, что темп работ неплохой и к концу июня трассу будут готовить к открытию.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, реконструкция трассы М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что трасса М-12 «Восток» в перспективе будет подходить для организации автономных грузоперевозок. Минтранс РФ сообщал, что запустить беспилотный транспорт на М-12 планируется в 2026 году.

Полина Щуцкая