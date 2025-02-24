Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после непогоды

Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме после сложных метеоусловий, из-за которых 11 рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вчера вечером из-за непогоды воздушные суда перенаправили на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. Спустя почти 3 часа аэропорт курорта возобновил прием самолетов, и один из ранее перенаправленных рейсов приземлился в Сочи вечером 23 февраля. В период массового прибытия воздушных судов все службы аэропорта работали в усиленном режиме.

Сегодня, 24 февраля, в течение дня возможны незначительные задержки рейсов, связанные со стабилизацией расписания.

Мария Удовик