На 18,8% сократилась выдача кредитных карт в Удмуртии в январе

В январе в Удмуртии было выдано 11,5 тыс. кредитных карт, что на 18,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года (14,2 тыс. ед.). Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по количеству выданных новых кредитных карт республика заняла 29-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В целом по России выдача кредитных карт в январе составила 1,06 млн. ед., что на 18,1% меньше, чем в декабре 2024 года (1,29 млн. ед.). По сравнению с январем 2024 года показатель упал на 48,1%.

Объем лимитов по новым кредитным картам также уменьшился на 22,2% и составил 101 млрд. руб. по сравнению со 129,9 млрд. руб. в декабре 2024 года. В годовом выражении объемы лимитов сократились на 41,9%.

«Выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он добавил, что банки ориентируются на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, что усложняет доступ к кредитным картам для клиентов с недостаточными доходами.

Напомним, в конце 2024 года Удмуртия стала одним из немногих регионов страны, где средний размер лимитов на новые кредитные карты увеличился. Этот показатель в республике составил 92,9 тыс. руб.