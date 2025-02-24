В Татарстане задержали мужчину, хранившего в доме полкилограмма наркотиков

В Чистопольском районе Татарстана полицейские задержали местного жителя, хранившего в частном доме полкилограмма запрещенного вещества каннабис. Об этом сообщает МВД по республике.

Ранее судимый 38-летний мужчина из села Красный Яр при обыске признал свою вину и сообщил, что хранил наркотики для собственного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ». Обвиняемого заключили под стражу. Мужчине может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанет полицейский, который пытался продать наркотик за 5 тыс. руб.

Дарья Сайфиева