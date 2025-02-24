Под Петербургом BMW слетел в реку, автомобиль достали из воды без водителя

Госавтоинспекция начала проверку после падения автомобиля в реку Стрелку в Ломоносовском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, машину достали из воды без водителя.

«По прибытии Госавтоинспекции на место происшествия водителя в автомобиле не оказалось»,— сообщили в главке.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 24 февраля в половине второго ночи. По предварительной информации, автомобиль BMW ехал по трассе Иннолово — Горбунки и при повороте на Николаево слетел в реку.

Пострадавших в результате ДТП нет, подчеркнули в ведомстве. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту гибели двоих человек в ДТП на Обводном канале следствие возбудило уголовное дело.

Дарья Астанина