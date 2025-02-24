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Коммерсантъ FM
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Трамп высмеял критику отчетов о работе госслужащих США мемом с Губкой Бобом

Президент США Дональд Трамп выложил в своей социальной сети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом. Вместо списка дел герой держит в руках шуточный отчет о проделанной работе, который ранее потребовал от федеральных сотрудников глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск. Так господин Трамп раскритиковал всех несогласных с выдвинутой инициативой.

Фото: TruthSocial / @realDonaldTrump

Фото: TruthSocial / @realDonaldTrump

На изображении Губка Боб с высунутым языком заполняет отчет о проделанной за неделю «работе». Персонаж выписал следующие пункты:

  • поплакал из-за Трампа,
  • поплакал из-за Илона (Маска — “Ъ”),
  • хотя бы раз попал в офис,
  • прочитал несколько электронных писем,
  • еще немного поплакал из-за Трампа и Илона.

Ажиотаж вокруг недельных отчетов госслужащих США о проделанной работе возник после того, как в ночь на 23 февраля Илон Маск предложил им составить такой документ или уволиться. В ответном письме следовало в пяти пунктах отчитаться о работе. Миллиардер сделал эту рассылку в рамках ужесточения взаимодействия с подчиненными, которую продвигает DOGE при его руководстве.

Подробнее о деятельности DOGE и возмущении демократов — в материале «Ъ» «DOGE раздора».

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