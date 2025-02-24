Обвиняемые в поджоге вертолета в Остафьево частично признали вину

Четыре из пяти фигурантов уголовного дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево — Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Роман Яковец и Никита Булгаков — частично признали вину по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Еще одна фигурантка Анастасия Мочалина отказалась признавать вину, сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Роман Яковец и Никита Булгаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Роман Яковец и Никита Булгаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Также все фигуранты, кроме Анастасии Мочалиной, обвиняются в совершении диверсии (ст. 281 УК РФ). Сообщается, что по этой статье Станислав Хамидуллин признал вину полностью. Даниил Ямсков и Роман Яковец признали вину частично, Никита Булгаков не согласился с обвинением.

Прокурор заявил, что обвиняемые взяли микрозаем для совершения преступления, передает ТАСС. На полученные деньги они купили розжиг, бензин, кусачки и бутылки лимонада, куда налили горючую жидкость. На эти же средства фигуранты оплатили такси и сняли квартиру, где скрывались после теракта.

Теракт на аэродроме Остафьево был совершен в ночь на 26 апреля 2024 года. Сообщалось, что пять молодых людей подожгли вертолет Ка-32. За это украинские спецслужбы обещали заплатить им $20 тыс. Ущерб от преступления составил около 700 млн руб. Фигуранты находятся под стражей с 30 апреля. 20 января 2025 года Следственный комитет России сообщал о завершении расследования дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молодежь загорелась авиацией».

Никита Черненко