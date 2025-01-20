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Коммерсантъ FM
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Завершилось расследование дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево

Закончилось расследование уголовного дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево, сообщил замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Виктор Козлов. Теракт произошел в ночь на 26 апреля 2024 года.

«Все они (фигуранты.— ''Ъ'') признали свою вину, раскаялись в содеянном. Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд»,— сказал господин Козлов в интервью «РИА Новости».

По версии следствия, пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет подожгли вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево. За это украинские спецслужбы пообещали выплатить им $20 тыс. Ущерб составил порядка 700 млн руб. Перед этим фигуранты успели повредить релейный шкаф на железной дороге в Подмосковье. 30 апреля их взяли под стражу. Если вину подозреваемых признает суд, то каждому из них грозит лишение свободы сроком до 20 лет по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Молодежь загорелась авиацией».

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