Экс-начальнику Ставропольского ГИБДД грозит 24 года колонии и штраф

На суде по делу бывшего начальника Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова гособвинитель запросил для него 24 года колонии строгого режима и штраф 100 млн руб. Как пишет «Ъ», прокурор считает доказанными обвинения в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Сафонов создал преступное сообщество из подчиненных и предпринимателей, занимающихся транспортировкой грузов. Члены преступной группы продавали визитки, которые позволяли водителям большегрузов беспрепятственно проезжать через посты ГИБДД, игнорируя перегруз и другие нарушения правил дорожного движения.

Алексей Сафонов свою вину не признает, считая дело заказным. Он намерен выступить в прениях после выступления своих адвокатов.

Андрей Николаев