FT: спор с Трампом может воплотить главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в «самую сложную политическую битву» в истории своего президентства, пишет Financial Times. По мнению газеты, публичное несогласие Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа угрожает стабильности Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

В первые годы после начала боевых действий на Украине Владимиру Зеленскому удалось быстро мобилизовать международную поддержку, отмечает издание. Однако на фоне недавних публичных выпадов господина Трампа в адрес украинского президента главная цель сейчас — удержать украинских союзников на его стороне.

По оценкам FT, сложности существуют в коммуникации между Белым домом и Киевом. Как сообщает издание, «война без поддержки США» — «самый большой страх» украинского президента. И он может вскоре воплотиться в реальность.

19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за отсутствия выборов на Украине. Он также напомнил о необходимости вернуть деньги, потраченные США на поддержку Украины.

Американская сторона пытается заставить Украину подписать сделку о полезных ископаемых, которая позволила бы получать США прибыль от разработки редкоземельных украинских ресурсов. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что договор является «ценным партнерством» и будет выгодным для обеих сторон.

О том, как Трамп критикует Зеленского,— в материале «Ъ» «Кризис на личности».