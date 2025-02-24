Самарский чиновник вымогал взятку у представителя нефтяной компании

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли попытку вымогательства со стороны сотрудника администрации Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В декабре 2024 года чиновник потребовал от представителя нефтяной компании денежные средства в размере 150 тыс. руб. за согласование акта о приемке муниципальных земель, которые ранее были арендованы данной организацией. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Красноармейского района для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось о хищении товарной нефти организованной группой лиц из нефтепровода в Красноармейском районе.

Андрей Сазонов