В Самарской области передано в суд дело о хищении 70 тонн нефти

Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело о краже нефти организованной группой в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В преступлении обвиняются девять жителей региона. Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Преступление раскрыли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка. Следствие установило, что обвиняемые в октябре 2023 года похитили более 70 т товарной нефти из нефтепровода у поселка Гражданский Красноармейского района.

Стоимость похищенной продукции составила около четырех млн руб. Полиция осмотрела место преступления и изъяла транспорт, насос, шланги, а также образцы нефтепродуктов, которые были направлены на экспертизу.

Установлено, что двое задержанных, жители Самары, имеют судимость за аналогичные преступления. Расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов