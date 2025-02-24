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Компанию в Татарстане оштрафовали за незаконную поставку древесины в Казахстан

Коммерческая организация по переработке древесины из Татарстана была оштрафована за поставку пиломатериалов хвойных пород в Казахстан без предоставления информации в единую госсистему учета древесины. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ Волга-Урал» в ведомстве, компания осуществляла деятельность в Набережных Челнах.

После иска Камской транспортной прокуратуры за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней коммерческая организация получила штраф в размере 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане две управляющие компании оштрафованы на 125 тыс. руб. после прокурорской проверки.

Дарья Сайфиева

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