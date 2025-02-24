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В Северной Осетии в конце февраля откроют курорт «Мамисон»

В Северной Осетии 28 февраля состоится торжественное открытие всесезонного курорта «Мамисон». Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Фото: @alania_gov

Фото: @alania_gov

Как ранее сообщал глава республики Сергея Меняйло, в создание курорта инвесторы вложили более 19 млрд руб. На курорт будет запущено транспортное сообщение из аэропорта Владикавказ и железнодорожного вокзала.

На Северном Кавказе построили новый курорт за 19 млрд рублей

По словам гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, последний год строительство выполнялось в несколько смен и без выходных.

На первом этапе на объекте создано 14 км трасс различного уровня сложности, а перепад высот составит порядка 930 м. Первых гостей примет эко-деревня из 30 домов.

Андрей Николаев

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