С подрядчика взыскивают 48 млн рублей за плохой ремонт дороги в Чебаркуле

Прокуратура Челябинской области подала иск к ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» о взыскании в пользу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта 48,6 млн руб.: 46,2 млн руб. в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение госконтракта и 2,4 млн рублей процентов за использование чужих средств. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства,

Договор на ремонт дороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 “Урал” стороны заключили в феврале прошлого года. Работы выполнялись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Во время проверки прокуратура установила, что выравнивающий и верхний слой трассы сделали более тонкими, чем предусмотрено проектом и государственными стандартами. При этом работы приняты и оплачены министерством в полном объеме.

Владельца ПКФ «Глобус» Мясника Закояна в 2024 году задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, он давал взятки начальнику отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову за покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ на дороге Кунашак — Усть-Багаряк. Предварительно, за это он получил не менее 600 тысяч рублей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее управление ФАС России по Челябинской области включило в реестр недобросовестных поставщиков ПКФ «Глобус» за неисполнение контракта по благоустройству спортивного автокомплекса «Трасса 74» в региональном центре.

Виталина Ярховска