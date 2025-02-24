Отопление в 14 многоэтажках Ставрополя восстановлено
В центре Ставрополя аварийным бригадам удалось устранить разрыв подземной магистрали на теплотрассе, где накануне без тепла остались жители 14 многоэтажных домов. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Сейчас сети восстановлены, и тепло возвращается в дома. Также ресурс в полном объеме поступает в детский сад № 1. Родителей заранее оповестили о временном отключении. Учреждение оснащено необходимым оборудованием для поддержания комфортной температуры в помещениях, поэтому группы принимают сегодня детей в обычном режиме»,— рассказал господин Ульянченко.
На улицах Ленина и Мира в 14 многоквартирных домах краевой столицы из-за аварии на теплотрассе вечером 23 февраля отключили теплоснабжение. Там без отопления остались более 1,3 тыс. абонентов.