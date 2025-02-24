Отопление в 14 многоэтажках Ставрополя восстановлено

В центре Ставрополя аварийным бригадам удалось устранить разрыв подземной магистрали на теплотрассе, где накануне без тепла остались жители 14 многоэтажных домов. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сейчас сети восстановлены, и тепло возвращается в дома. Также ресурс в полном объеме поступает в детский сад № 1. Родителей заранее оповестили о временном отключении. Учреждение оснащено необходимым оборудованием для поддержания комфортной температуры в помещениях, поэтому группы принимают сегодня детей в обычном режиме»,— рассказал господин Ульянченко.

На улицах Ленина и Мира в 14 многоквартирных домах краевой столицы из-за аварии на теплотрассе вечером 23 февраля отключили теплоснабжение. Там без отопления остались более 1,3 тыс. абонентов.

Николай Аксенов