В Ставрополе жители 14 многоквартирных домов остались без тепла

На улицах Ленина и Мира в 14 многоквартирных домах краевой столицы из-за аварии на теплотрассе отсутствует теплоснабжение. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Ульянченко, над устранением аварии на месте работает бригада «Теплосети». Специалисты проводят сварочные работы на поврежденном участке теплосети.

По словам главы города, ориентировочно к 11 утра ремонт рассчитывают завершить и вернуть теплоресурс в дома.

Равнее в поселке Солнечнодольск Изобильненского округа при выполнении работ мусоровоз на территории участковой больницы повредил теплотрассу.

Андрей Николаев