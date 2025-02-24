В Ставрополе жители 14 многоквартирных домов остались без тепла
На улицах Ленина и Мира в 14 многоквартирных домах краевой столицы из-за аварии на теплотрассе отсутствует теплоснабжение. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил господин Ульянченко, над устранением аварии на месте работает бригада «Теплосети». Специалисты проводят сварочные работы на поврежденном участке теплосети.
По словам главы города, ориентировочно к 11 утра ремонт рассчитывают завершить и вернуть теплоресурс в дома.
Равнее в поселке Солнечнодольск Изобильненского округа при выполнении работ мусоровоз на территории участковой больницы повредил теплотрассу.