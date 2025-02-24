Бывшего первого вице-мэра Орла осудили за халатность

Заводской райсуд Орла признал бывшего первого вице-мэра облцентра виновным в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Его приговорили к двум годам принудительных работ с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на тот же срок. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Олеге Минкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, «в результате несвоевременной и неэффективной деятельности подсудимого в сфере организации управления многоквартирными домами (МКД)» у дома на улице Гостиная, 3 в Орле не было управляющей компании. В связи с этим работы по содержанию общего имущества не проводились, в том числе зимой там не чистили крышу и карнизы от снега и льда. 18 февраля 2022 года «массив снега со льдом» упал на шедшего рядом с МКД несовершеннолетнего. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

С начала 2024 года в Советском райсуде Орла рассматривается еще одно уголовное дело Олега Минкина — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Помимо него, на скамье подсудимых находятся владелица орловского ООО «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и коммерческий директор этой компании Александр Роговнин, индивидуальный предприниматель Роман Блажевич, бывший учредитель воронежского ООО «Артстрой» Ратибор Ревин и главный инженер ООО «Водалюкс-М» Тарас Павлов. До конца января в их числе были глава местного ООО «Техспецкомплект» Михаил Маркин и его главный бухгалтер Владимир Рябко. Производство в отношении них приостановили в связи с подписанием фигурантами контрактов на военную службу.

В основу уголовного дела легло хищение порядка 88 млн руб. при исполнении муниципальных контрактов по строительству школы на улице Зеленина в Орле и по благоустройству ряда объектов в облцентре, Болховском, Ливенском, Кромском, Малоархангельском районах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова