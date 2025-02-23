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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Сочи

Семь человек получили травмы при столкновении автомобиля с опорой эстакады на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» в Сочи, сообщили 23 февраля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: Служба спасения Сочи

Фото: Служба спасения Сочи

Предварительно установлено, что водитель внедорожника не справился с управлением. Все пострадавшие — водитель и пассажиры автомобиля.

Накануне на Сочи обрушился снегопад, что вызвало значительные трудности для автомобилистов. Власти рекомендовали водителям, чьи машины не оборудованы для зимних условий, воздержаться от поездок.

Лия Пацан

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