Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 255 солдат

За минувшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 255 военнослужащих на курском направлении. Также были ликвидированы 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, три танка, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два артиллерийских орудия, бронетранспортер, пусковая установка и радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-300В, единица инженерной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также — Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое и Новониколаевка Сумской области Украины.

В общий состав потерь украинских формирований на курском направлении вошли свыше 63 105 военнослужащих, 2 167 автомобилей, 2 017 боевых бронированных машин, 469 артиллерийских орудий, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 116 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 50 единиц инженерной и другой техники, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, восемь РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ лишились более 200 человек на курском направлении.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова