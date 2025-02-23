За сутки ВСУ потеряли в Курской области 200 военнослужащих

На территории Курской области за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые машины, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковую установку РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающую машину, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный. Были отражены четыре украинские контратаки.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 62 850 человек, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1991 боевую бронированную машину, 2143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 22 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 114 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники.

Егор Якимов