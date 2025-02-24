Утверждена сметная стоимость проекта по реставрации дома Каюма Насыри

Госэкспертиза Татарстана утвердила сметную стоимость проекта по реставрации и ремонту дома Каюма Насыри. Реставрационные работы приурочены к 200-летию татарского просветителя. Здание находится по адресу: ул. Парижской Коммуны, 35. Об этом сообщает пресс-служба Госэкспертизы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В рамках реставрационных работ запланированы ремонт и укрепление фундаментов, фасада, межэтажных перекрытий, а также лестниц и кровли. Кроме этого, будут заменены системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и кондиционирования.

Будет сохранен аутентичный облик здания. Реставраторы воссоздадут резные наличники, деревянные перекрытия и даже печное отопление, характерное для середины XIX века.

Внутри дома появится музейная экспозиция в виде рабочего кабинета Каюма Насыри. Там будут представлены копии рукописей, старинная мебель, чернильницы и другие предметы быта того времени. В здании планируется проведение лекций, выставок и уроков старого алфавита на основе трудов Насыри.

Работы по реставрации двухэтажного дома, чья общая площадь составляет 209,8 кв. м., начнутся в текущем году, а завершить их планируют к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района Татарстана проведут реставрацию дома, где родился татарский просветитель, ученый и писатель Каюм Насыри.

Артём Дергунов