Ивановская компания отремонтирует дороги в Тамбовской области за 165 млн рублей
Ивановское ООО «Независимая строительная компания» («НСК») выиграло два конкурса на ремонт дорог в Знаменском округе Тамбовской области. В ходе двух конкурсов компания снизила совокупную начальную цену контрактов со 167,1 млн до 165,4 млн руб. Они заключены, сообщается на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В рамках первого контракта нужно выполнить работы на участке автодороги Знаменка — Большие Пады. Изначально они были оценены в 123,4 млн руб. Победитель снизил стоимость контракта до 122,2 млн. Еще семь участников готовы были выполнить работы за 123,4–107,4 млн руб.
Второй контракт предусматривает работы на участке автодороги Кариан — Строганово — Сухотинка — подъезд к поселку Первомайский. Его начальная стоимость составляла 43,7 млн руб., победитель снизил ее до 43,2 млн. Он обошел восьмерых участников, предлагавших за свои услуги от 43,6 млн до 38 млн руб.
В обоих случаях «НСК» предстоит проложить новую дорожную одежду и укрепить обочины до 15 июля 2025 года.
По данным Rusprofile, ООО «Независимая строительная компания» («НСК») было учреждено в Ивановской области в январе 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Геннадий Полозов, гендиректор — Алексей Арипов. 2024 год компания завершила с выручкой в 2,5 млрд руб. и чистой прибылью в 90 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,4 млрд руб. и 108 млн руб. соответственно. «НСК» контролирует местного застройщика ООО «Стройдом» (еще 20% у Андрея Головкина).
Компания уже получала контракты на ремонт дорог в Тамбовской области. Например, осенью 2023 года она выиграла три подряда почти на 1 млрд руб. в сумме. Однако самый крупный заказчик «НСК» — департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Ведомство заключило с ней 130 контрактов на 7 млрд руб. в сумме. Всего на счету «НСК» 639 госконтрактов на 13 млрд руб. в совокупности.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ближайшие шесть лет на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог регионального и муниципального значения в Тамбовской области могут направить 32,6 млрд руб.