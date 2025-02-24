Ивановская компания отремонтирует дороги в Тамбовской области за 165 млн рублей

Ивановское ООО «Независимая строительная компания» («НСК») выиграло два конкурса на ремонт дорог в Знаменском округе Тамбовской области. В ходе двух конкурсов компания снизила совокупную начальную цену контрактов со 167,1 млн до 165,4 млн руб. Они заключены, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках первого контракта нужно выполнить работы на участке автодороги Знаменка — Большие Пады. Изначально они были оценены в 123,4 млн руб. Победитель снизил стоимость контракта до 122,2 млн. Еще семь участников готовы были выполнить работы за 123,4–107,4 млн руб.

Второй контракт предусматривает работы на участке автодороги Кариан — Строганово — Сухотинка — подъезд к поселку Первомайский. Его начальная стоимость составляла 43,7 млн руб., победитель снизил ее до 43,2 млн. Он обошел восьмерых участников, предлагавших за свои услуги от 43,6 млн до 38 млн руб.

В обоих случаях «НСК» предстоит проложить новую дорожную одежду и укрепить обочины до 15 июля 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Независимая строительная компания» («НСК») было учреждено в Ивановской области в январе 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Геннадий Полозов, гендиректор — Алексей Арипов. 2024 год компания завершила с выручкой в 2,5 млрд руб. и чистой прибылью в 90 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,4 млрд руб. и 108 млн руб. соответственно. «НСК» контролирует местного застройщика ООО «Стройдом» (еще 20% у Андрея Головкина).

Компания уже получала контракты на ремонт дорог в Тамбовской области. Например, осенью 2023 года она выиграла три подряда почти на 1 млрд руб. в сумме. Однако самый крупный заказчик «НСК» — департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Ведомство заключило с ней 130 контрактов на 7 млрд руб. в сумме. Всего на счету «НСК» 639 госконтрактов на 13 млрд руб. в совокупности.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ближайшие шесть лет на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог регионального и муниципального значения в Тамбовской области могут направить 32,6 млрд руб.

Алина Морозова