На дороги в Тамбовской области за шесть лет могут выделить 32,6 млрд рублей

В Тамбовской области на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог регионального и муниципального значения в 2025–2030 годах могут выделить 32,6 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Большая часть средств предусмотрена на обновление региональных дорог — 24,5 млрд руб. Половина из них — 12,2 млрд — отведена на содержание объектов. Это на 50% больше, чем в предыдущем пятилетнем плане, рассчитанном на 2024–2028 года.

На муниципальные дороги предусмотрели 8,1 млрд руб. 75% этой суммы, или 6,1 млрд руб. хотят направить на содержание объектов.

По данным облправительства, 85% дорог в Тамбовской области находится в нормативном состоянии. В 2019 году, когда в регионе приступили к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», этот показатель составлял 22%.

В начале этой недели в правительстве Воронежской области сообщили, что за ближайшие шесть лет на дорожную деятельность планируют выделить 160 млрд руб., в том числе 24,1 млрд руб. на 2025 год.

Алина Морозова