Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена 150 на 150

Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена военнопленными в формате 150 на 150. Он состоялся сегодня, 5 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками»,— указано в сообщении.

Освобожденных солдат доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.