Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена 150 на 150
Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена военнопленными в формате 150 на 150. Он состоялся сегодня, 5 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Удмуртии.
Фото: РИА Новости
«Все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками»,— указано в сообщении.
Освобожденных солдат доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.