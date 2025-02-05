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Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена 150 на 150

Солдата из Удмуртии вернули из украинского плена в рамках обмена военнопленными в формате 150 на 150. Он состоялся сегодня, 5 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

«Все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками»,— указано в сообщении.

Освобожденных солдат доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

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