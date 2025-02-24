Проект изменений в генплан Уфы выполнит компания из Красноярска за 10 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку проекта изменений в генплан города, действующий до 2042 года, с АО «Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 22,1 млн руб. в два с лишним раза дешевле, за 10 млн руб. Работу оплатят из бюджета Уфы. Еще три участника предлагали исполнить контракт по цене от 9 млн до 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Работы должны выполняться в два этапа. До 31 августа подрядчику необходимо собрать и проанализировать исходные данные, а до конца года разработать проект изменений. В новой редакции генплана разработчик должен изменить границы земельного участка площадью 246,8 га на севере Уфы для размещения полигона ТКО.

Также требуется учесть включение в городские границы поселка Керамика, ранее входившего в Благовещенский район, изменить границы садоводческих товариществ и актуализировать карты.

АО «Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2005 года в Красноярске. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Принадлежит Агентству по управлению государственным имуществом Краснодарского края. В 2023 году выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Майя Иванова