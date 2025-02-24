Комитет Госдумы одобрил ужесточение штрафов для иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафов для иностранных агентов до 500 тыс. руб. за несоблюдение требований Минюста, передает ТАСС. Инициативу внесла в Госдуму в январе группа депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Если иноагент не добавил маркировку в свой материал или как-то исказил ее форму, то ему будет грозить штраф до 50 тыс. руб. Также в ст. 19.4 КоАП хотят добавить новую, девятую часть, которая будет предполагать штрафы за несоблюдение требований Минюста. Для физлиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Инициатива предполагает, что иноагентов можно будет заочно привлекать к административной ответственности, если они нарушили закон за границей.

Первый закон об иноагентах появился в России в 2012 году. В 2022-м Госдума одобрила закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщивший все нормы о лицах и организациях с таким статусом. Новый проект закона получил поддержку правкомиссии, но с рядом замечаний. Одно из них — предложение наделить представителей Минюста полномочиями по составлению протоколов за неисполнение их требований.

Подробности проекта — в материале «Ъ» «На иностранных агентов усилят влияние».