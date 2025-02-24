Ярославский комсомол сменил лидера

Первый секретарь Ярославского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи РФ (ЛКСМ) Наталия Бобрякова покинула свой пост, вместо нее избран 18-летний Владислав Лукин. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном комитете КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Бобрякова

Фото: мэрия Ярославля Наталия Бобрякова

Фото: мэрия Ярославля

23 февраля состоялся пленум ярославского областного комитета ЛКСМ, на котором был переизбран руководитель. «Наталия Бобрякова написала заявление по собственному желанию, ей скоро исполнится 40 лет, пора передавать дела молодежи»,— сказал «Ъ-Ярославль» первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Также ранее на областной конференции КПРФ в феврале Наталия Бобрякова покинула пост секретаря обкома партии по работе с молодежью. Новым первым секретарем обкома ЛКСМ избран Владислав Лукин 2006 года рождения. Он студент ярославского филиала Московского финансово-юридического университета, проживает в Красном Профинтерне Некрасовского района.

Наталия Бобрякова руководила комсомольской организацией области с 2015 года. Была депутатом муниципалитета Ярославля 7-го созыва, является депутатом Кузнечихинского сельского поселения, а также секретарем Ярославского районного комитета партии.

И Наталия Бобрякова, и Владислав Лукин в настоящее время участвуют в выборах депутатов Ярославского муниципального округа.

Антон Голицын