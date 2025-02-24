Австралия объявила о крупнейших с февраля 2022 года санкциях против России

Правительство Австралии ввело санкции против 70 граждан РФ и 79 российских компаний, следует из сообщения на сайте МИД страны. По словам главы ведомства Пенни Вонг, этот пакет стал самым значительным за все время, начиная с февраля 2022 года.

Дополнительные ограничения, как отметила Пенни Вонг, введены против предприятий и граждан, которые, по мнению австралийских властей, причастны к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

«Помимо того, санкции были введены против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России, и тех граждан, кто распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства»,— сообщила Пенни Вонг.

Наряду с санкциями был введен запрет на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов, их компонентов, а также был введен запрет на оказанию любых услуг для российских лиц со стороны австралийских компаний, связанных с технологиями создания БПЛА.