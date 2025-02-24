В Новороссийске на расчистку снега вышло 100 человек и 20 единиц спецтехники

Специалисты коммунальных служб задействованы в расчистке снега в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коммунальные службы вывели порядка 100 специалистов для расчистки снега на тротуарах, пешеходных переходах и остановках. На улицах города работает 20 единиц спецтехники.

Чтобы исключить образование наледи и гололеда, производится посыпка пескосоляной смесью. За расчистку придомовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании.

С раннего утра понедельника, 24 февраля, из-за выпавшего снега специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со службой спасения в Новороссийске находятся в режиме оперативной готовности. Проводится мониторинг состояния автомобильных дорог.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что ограничение на проезд грузовиков в сторону Кабардинки было снято. В городе-герое до вечера 25 февраля действует режим «Повышенная готовность». На случай ЧС для жителей подготовлены пункты обогрева и временного размещения.

Алена Воробьева