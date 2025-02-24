ВТБ рассказал о мошенниках на интернет-форумах жертв мошенников

ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил, что, когда пользователи ищут на форумах в интернете советы для защиты телефона, они могут наткнуться на мошеннические ресурсы. Общение на таких форумах часто «оборачивается финансовыми потерями», говорится в пресс-релизе банка (есть у «Ъ»).

В такой ситуации могут оказаться пользователи, которым активно звонили телефонные мошенники. Люди находят сайты с отзывами и мнениями тех, кто якобы столкнулся с подобным,— за такими отзывами могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователя, что тому нужно срочно спасти деньги, а для этого их якобы требуется куда-то перевести.

«Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно»,— подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. Он призвал внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать никому полученные в них коды.

В МТС рассказывали, что мошенники начали звонить россиянам от лица технических специалистов компаний—разработчиков программного обеспечения. Преступники могут представиться разработчиками антивируса или мессенджера. Правительство планирует ввести маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, чтобы защитить граждан от мошенников.

О госсистеме противодействия IT-преступлениям — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».