Волейболисты «Белогорья» победили уфимское «Динамо» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в 27-м туре Суперлиги. Встреча прошла на временной домашней арене белгородцев в Туле 22 февраля и завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча ВК «Белогорье» в Суперлиге

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье» Фото с последнего матча ВК «Белогорье» в Суперлиге

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье»

Самыми результативными игроками команды хозяев стали Мохамед Аль Хачдади, набравший 17 очков, Павел Тетюхин (12 очков) и Георгий Заболотников (11 очков). У гостей отличились Андрей Сурмачевский (12 очков), Кирилл Урсов и Петар Крсманович (по девять очков).

«Белгород сделал то, что должен был сделать дома. Они играли уверенно и не дали нам поднять головы. Была хорошая, упорная защита, ребята бились и с той, и с другой стороны, но мы не добили чуть-чуть своих мячей, где-то не подали свои подачи, но игра была хорошей. Хотя во второй и третьей партиях мы делали рывки, но не хватило своих ресурсов»,— считает старший тренер «Динамо-Урал» Антон Малышев.

«Нельзя не отметить игру команды в целом и особенно Мохамеда Аль Хачдади и Романа Порошина, а также те замены, которые сделали свой результат в первой партии. Это нам придало уверенности на будущее. Связка и диагональ находят свою игру, и это радует, так как приводит нас к победе»,— рассказал старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов.

По итогам игры «Белогорье» расположилось на третьем месте турнирной таблицы с результатом в 56 баллов. «Динамо-Урал» находится на седьмой строчке с 47 баллами. Лидер чемпионата — «Зенит-Казань» (71 очко).

В предыдущем матче белгородцы победили новосибирский «Локомотив» на выезде со счетом 3:0 (19:25, 22:25, 22:25). Встреча следующего тура запланирована на 19:00 26 февраля, в рамках нее «Белогорье» примет в Туле аутсайдера чемпионата — московский «МГТУ» (10 очков).

О спортивных итогах «Белогорья» в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова