Рябков: США не направляли России запрос на агреман новому послу в стране

Россия не получала запроса США на выдачу агремана новому американскому послу в Москве, но ожидает сигналов, сообщил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, нет результата и по отправленному Москвой запросу на агреман выбранному послу в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пока нет. Это вопрос к администрации Трампа. По логике вещей мы, наверное, можем ожидать каких-то сигналов на этот счет из Вашингтона, пока их нет»,— сказал господин Рябков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В конце ноября «Ъ» узнал, что Россия рассчитывает на назначение послом РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. До этого он возглавлял посольство России в Канаде и руководил департаментом Северной Америки. Дипмиссию США в Москве, по данным «Ъ», может возглавить спецпредставитель по Ливии Ричард Норланд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».