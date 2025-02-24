Рейс Екатеринбург — Сочи экстренно сел в Минводах из-за непогоды

Рейс SU2919 «Екатеринбург — Сочи» авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод вечером 23 февраля. Как сообщает пресс-служба перевозчика, причиной изменения маршрута стал сильный боковой ветер в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тот же вечер на запасные аэродромы Минвод, Грозного и Махачкалы направились самолеты из Москвы и Самары. Аэропорт Сочи возобновил прием рейсов после улучшения погодных условий.

По данным синоптиков, на территории Сочи и федеральной территории Сириус 24 февраля ожидаются заморозки до -3…-5 градусов.

Нурий Бзасежев