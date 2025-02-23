В Сочи и Сириусе ожидаются сильный ветер и мороз до 5 градусов

До минус 5 градусов, гололедицу и снег прогнозируют синоптики в Сочи и на федеральной территории Сириус в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Сочи Онлайн» Фото: telegram-канал «Сочи Онлайн»

«Заморозки до -3…5 градусов, гололедица, местами сильный снег с налипанием на провода и деревья ожидаются в Сочи, федеральной территории Сириус 24 февраля»,— говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В Сочи задействовали 150 единиц техники и 160 сотрудников для круглосуточной расчистки дорог от снега. По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина к работам привлечены федеральные, краевые и городские дорожные службы.

Наталья Решетняк