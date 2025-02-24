Аэропорт Сочи возобновил прием рейсов после непогоды
Аэропорт Сочи возобновил прием рейсов после улучшения метеоусловий. Первый самолет, направленный ранее на запасной аэродром, совершил посадку в воздушной гавани вечером 23 февраля, сообщает пресс-служба авиахаба курорта.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
В ведомстве подчеркнули, что все службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы. Меру приняли для быстрого обслуживания рейсов в период массового прибытия.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что из-за непогоды 11 бортов ушли на запасные аэропорты в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе.
По данным синоптиков, на территории Сочи и Федеральной территории Сириус 24 февраля ожидаются заморозки до -3…5 градусов.