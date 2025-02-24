Вес изъятых наркотиков в Удмуртии увеличился в 3 раза за год

107 кг наркотиков и психотропов изъяли на территории Удмуртии в прошлом году, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Всего в регионе выявили свыше 1 тыс. наркопреступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Было ликвидировано четыре подпольные нарколаборатории. Такие данные содержатся в годовом отчете министра внутренних дел по республике Максима Тихонова, выступление с которым запланировано в Госсовете республики 25 февраля. Копия документа есть в редакции «Ъ-Удмуртия».

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«В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ наркобизнеса выявлено семь преступлений, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате сбыта наркотиков»,— говорится в копии отчета. Установленная сумма легализованных доходов превысила 3 млн руб.

Всего в Роскомнадзор направили информацию для блокировки 230-ти ресурсов, связанных с распространением информации о наркотиках.

«Основные усилия (в части борьбы с оборотом наркотиков.— "Ъ-Удмуртия") сосредоточены на выявлении и перекрытии каналов поставки наркотиков на территорию республики, пресечении деятельности организованных групп наркосбытчиков. Задержано девять наркокурьеров, занимавшихся поставками оптовых партий из других регионов страны»,— указано в документе.

Напомним, во второй декаде февраля задержали жителя Удмуртии, подозреваемого в изготовлении 30,5 кг мефедрона в частном доме. На него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).