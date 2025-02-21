В Удмуртии задержали закладчика с 30,5 кг мефедрона домашнего производства

В Удмуртии задержали закладчика с 30,5 кг мефедрона. Он изготовил наркотики в частном доме в лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

При обыске изъяли 1,5 кг мефедрона и более 1,2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование для производства наркотика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) Его заключили под стражу. По статье предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.