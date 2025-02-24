«В нынешней ситуации возможно все»

Заключим мир уже на этой неделе — это очередной оптимистичный прогноз от Дональда Трампа. Белый дом сообщил, что администрация президента США работает день и ночь, чтобы продвинуться в этом вопросе. Также Вашингтон продолжает требовать от Киева подписать соглашение по редкоземельным минералам. Владимир Зеленский в целом не против, но выставляет свои условия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе без оптимизма оценивает происходящие события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что нынешний президент Соединенных Штатов сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной, соответственно, сделка может быть заключена уже «на наступившей рабочей неделе». Как отметила госпожа Левитт, Дональд Трамп просил ее сказать: он очень верит, что Россия готова заключить эту самую сделку, и он тоже всячески за нее борется. В этой связи советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно все выходные, чтобы добиться результата. Пресс-секретарь Белого дома также выразила надежду на то, что другая сделка с Украиной — по природным ресурсам — также будет в итоге подписана и станет большим экономическим партнерством между двумя странами.

Хотя, судя по поступающим сообщениям, стороны в очередной раз не смогли договориться. К слову, американские чиновники, в том числе в Пентагоне, опровергли слова Дональда Трампа и назвали конкретную цифру американской помощи Украине — $182 млрд. И без малого $40 млрд по программе USAID. В общем и целом не $300 млрд и не $500 млрд, а, как выясняется, намного скромнее. Как известно, несколькими днями ранее Трамп предположил, что мир удастся заключить в течение года. И что на неделе будет еще одна встреча делегаций РФ и США в Саудовской Аравии.

Между тем замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков опроверг это заявление. По его словам, очередной раунд действительно запланирован, но где и когда он должен пройти, неизвестно. И еще нужно сказать, что президент Польши Анджей Дуда встречался с Трампом в Вашингтоне и получил заверения, что американский военный контингент остается в этой стране и может быть усилен. Также на этой неделе в Америку отправляются Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Практически уже официально известно, что речь пойдет, по крайней мере, о британских военных на Украине в качестве гарантий выполнения мирных соглашений. Как бы то ни было, на сегодня на близкий прорыв ничего не указывает.

Тем не менее в нынешней ситуации возможно все и даже то, что сделка состоится прямо вот сейчас. При том, что отсутствует главное — четко сформулированный мирный план. Не измышления разных СМИ, а именно конкретный документ. Трамп больше сконцентрирован на полезных ископаемых Украины. Его спецпосланник Кит Келлог пробыл в Киеве аж три дня, где, похоже, уговаривал Владимира Зеленского прекратить упираться и даже грозил последствиями. Считается, что деваться ему некуда, в итоге подпишет. Вот и Анджей Дуда тоже просит подумать. Скажем вкратце: речь идет о некоем фонде восстановления Украины с участием многих стран, в том числе России, Китая и монархий Персидского залива. Наподобие тому, что Трамп хочет построить на месте сектора Газа — город сад в мировом масштабе, но без Зеленского.

Звучит красиво, но пока не очень реалистично. Впрочем, посмотрим. Для начала нужно напомнить слова госсекретаря Марко Рубио, что переговоры США и РФ были просто знакомством, и встреча Путин—Трамп пока что не планируется потому, что говорить-то, по сути, не о чем. В целом, очень хотелось бы, чтобы и Россия превратилась бы в город сад. С этим вопросом на фоне глобальных планов пока что не совсем ясно.

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Дмитрий Дризе